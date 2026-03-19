Asociación de Bancos impulsa pago de gasolina con QR

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, dijo que se buscará que el sector gasolinero en el país acepte la propuesta para cobrar el combustible a través de medios digitales, específicamente con códigos QR de la plataforma Cobro Digital (CoDI), del Banco de México, al eliminar temporalmente las comisiones en pagos con tarjetas.

Propuesta para pagos digitales en gasolineras

En su discurso durante la inauguración de la 89 convención bancaria con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Romano dijo que esta medida, además de impulsar un menor uso de efectivo, aminorando el impacto por las presiones globales actuales ante el encarecimiento del precio del petróleo.

"Solicitaremos el compromiso del sector gasolinero para que adopte el CoDi como medio de pago inmediato y trabajaremos con el gobierno, para hacer que esta medida se traduzca en un incremento sustancial en el uso de pagos digitales en gasolineras", dijo Romano.

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Metas de financiamiento y crecimiento económico

En su discurso, Romano comprometió oficialmente a la banca a incrementar el crédito al sector privado y fortalecer su papel como motor del crecimiento económico, al fijar como meta llevar el financiamiento del actual 39% del Producto Interno Bruto (PIB) a 45 por ciento hacia 2030.

El presidente de la ABM, aseguró que el sistema financiero cuenta con condiciones de estabilidad y solidez suficientes para impulsar este objetivo, apoyado en un manejo responsable de las finanzas públicas y un entorno de certidumbre.

"Desde la banca vamos a seguir trabajando para financiar el crecimiento, para impulsar la innovación y para ampliar las oportunidades de desarrollo para todos. Porque al final del día nuestro trabajo no se mide en cifras, se mide en empresas que nacen, en familias que prosperan y en jóvenes que encuentran oportunidades para salir adelante", dijo Romano.

En materia de financiamiento, destacó que en los últimos tres años la banca colocó 15 millones de créditos adicionales por un monto de 1.9 billones de pesos, un avance que anteriormente tomaba hasta ocho años. Tan sólo en 2025, el crédito creció 7.9 por ciento, casi diez veces más que la economía.

Como parte de sus compromisos, el sector busca elevar el acceso al financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas de 24 a 30 por ciento hacia 2030. A diez meses de haber planteado esta meta, en el marco del Plan México, Romano dijo que, el nivel ya se aproxima a 27%, con 17 mil nuevos créditos otorgados por 26 mil millones de pesos.

Romano señaló que el crecimiento del crédito depende de condiciones de confianza, estabilidad y certidumbre, por lo que respaldó la estrategia del gobierno federal en materia de finanzas públicas, comercio y fortalecimiento del marco regulatorio.

En paralelo, la banca impulsará la digitalización de la economía, ante el alto uso de efectivo en el país, donde ocho de cada diez transacciones aún se realizan por esta vía. Para ello, trabajará con autoridades para ampliar el uso de plataformas como CoDi y facilitar pagos digitales en sectores como transporte, gasolineras y programas sociales.

En inclusión financiera, destacó que ya existen más de 110 millones de cuentas abiertas de manera digital, muchas de ellas sin necesidad de Registro Federal de Contribuyentes, y anticipó ajustes regulatorios para ampliar los montos operables en estas cuentas, especialmente para microempresas.