ASPA no ha sido notificada por fin de contrato con Aeroméxico

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) informó que, hasta el momento, no ha sido notificada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de ningún procedimiento legal por parte de Grupo Aeroméxico para dar por terminado el contrato colectivo de trabajo con el sindicato de pilotos.

ASPA agregó que "no existe motivo legal ni económico para dar por terminado el contrato colectivo de trabajo ni las relaciones de trabajo de los pilotos".

El sindicato destacó que los pilotos han apoyado a la empresa durante los últimos meses. Primero, reduciendo sus ingresos un 50% con repercusiones de hasta 65% durante los meses de abril, mayo y junio de 2020; de 37.5% durante julio, agosto y septiembre; y de 30% durante octubre, noviembre y diciembre.

Por lo tanto, manifestaron su disposición para continuar con las pláticas conciliatorias con Aeroméxico.

Esta tarde, Grupo Aeroméxico informó que solicitó dar por terminados, por fuerza mayor, los contratos colectivos de trabajo con los sindicatos ASPA y Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) ante la Secretaría del Trabajo Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Lo anterior, debido a que no ha sido posible concluir satisfactoriamente las negociaciones con ambos para reducir los costos laborales mediante modificaciones a los contratos colectivos de trabajo.