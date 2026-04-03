Aumenta déficit comercial de EU

Washington.- El déficit comercial de Estados Unidos subió un 4,9 % en febrero respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 57.300 millones de dólares, con lo que el desequilibrio comercial vuelve a crecer tras las reducciones de los últimos meses, según los registros publicados este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).

Las importaciones ascendieron a 372.100 millones, lo que supone un 4,2 % más, mientras que las exportaciones de bienes y servicios subieron en un 4,3 % hasta los 314.800 millones de dólares.

El aumento del déficit de bienes y servicios en febrero reflejó un incremento del déficit de bienes de 2.500 millones, un 3 %, hasta alcanzar los 84.600 millones, y una disminución (-0,7 %) del superávit de servicios de 200 millones, hasta los 27.300.

En el año, el déficit de bienes y servicios disminuyó en 136.100 millones, o un 54,8 %, con respecto al mismo período de 2025. Las exportaciones aumentaron en 62.600 millones, o un 11,3 %, y las importaciones disminuyeron en 73.500 millones, o un 9,2 %.

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Las exportaciones de bienes aumentaron en 11.500 millones, hasta alcanzar los 206.900 en febrero. Los suministros y materiales industriales aumentaron en 10.200 millones. Las ventas de oro no monetario al exterior aumentaron en 8.000 millones.

A su vez, el valor de las exportaciones del gas natural aumentó en 1.300 millones.

Las exportaciones de servicios se incrementaron en 1.100 millones de dólares, hasta alcanzar los 107.900 en febrero, y el sector turístico aumentó en 0,300 millones. Las importaciones de bienes aumentaron en 14.000 millones, hasta alcanzar los 291.500. Los bienes de capital experimentaron una subida de 7.800 millones, impulsados por el sector informático y accesorios tecnológicos y semiconductores.

Por países, las cifras de febrero muestran superávits, en miles de millones, con Suiza (7,8), Países Bajos (6,8), Hong Kong (6,6), el Reino Unido (5,6), América del Sur y Central (3,8).

Por el contrario, se registraron déficits, en miles de millones de dólares, con Taiwán (21,1), México (16,8), Vietnam (16,5), China (13,1), Corea del Sur (7,6), la Unión Europea (5,1) y Japón (4,7).

El déficit con México aumentó en 4.100 millones, hasta alcanzar los 16.800 millones en febrero. El déficit con Taiwán aumentó en 3.800 millones, hasta los 21.100.