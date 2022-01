Ausentismo por Covid afecta a industriales

El aumento de contagios de la variante ómicron provoca un ausentismo laboral superior a 23% de las plantillas en el sector industrial, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez.

A pesar de que algunas personas contagiadas pueden trabajar desde casa, el rendimiento no es similar a lo que realizan presencialmente, dijo.

"Creo que va a tener un impacto en la economía, porque si la gente está evitando salir y está confinada en su casa, no va a hacer el mismo gasto que realizaba en restaurantes o compras, y va a tener que derivar su ingreso a atención médica y medicamentos, algo que va a impactar en el consumo", expuso.

A causa de los contagios en las empresas se registra un aumento de incapacidades, cambios de turno y de guardias, trabajo a distancia, explicó.

Sin embargo, la cantidad de nuevos casos genera afectaciones, sobre todo en las empresas que son intensivas en mano de obra y en las industrias que requieren la presencia física de los trabajadores, agregó. En esos casos puede haber retrasos en la producción por la falta de personal, además de incumplir tiempos de fabricación y de entrega.

Esos retrasos pueden presentarse más en las pequeñas y medianas industrias, detalló Castellanos Férez, porque al tener poco personal, 23% de ausentismo significa un gran problema.

Una realidad es que son pocas las empresas que tienen completamente automatizados todos sus procedimientos.

Además de que es difícil hacerles pruebas para detectar el Covid a todos los trabajadores, pues se enfrenta su baja disponibilidad, además de que las que practica el sector público son insuficientes.

Castellanos Férez comentó que una gripe se puede confundir con Covid, así que se envía a los trabajadores a casa.

Sin embargo, dijo que los permisos que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por internet pueden provocar abusos de trabajadores.

"Tienes que dar por bueno que tienen un cuadro que pudiera ser de Covid-19, pero sí se pueden presentar abusos y es algo con lo que tenemos que lidiar", dijo.

Además, expuso que hay mucho temor y preocupación por el registro récord al que llegan los contagios, como el que se tuvo en días anteriores de más de 60 mil nuevos casos y con más de 370 fallecimientos en un día.

Castellanos Férez añadió que si bien hay un discurso oficial para no generar pánico de que la variante ómicron genera síntomas leves, hay países en donde se registran aumentos de personas hospitalizadas y decesos.