Autonomía de Banxico, lo más importante para AMLO: Arturo Herrera

Este miércoles el todavía titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, sostuvo un encuentro con los columnistas de EL UNIVERSAL, quienes moderados por el Director Editorial, David Aponte, conversaron sobre la situación económica de México previo a su llegada al Banco de México (Banxico).

En el diálogo con Valeria Moy, Maite Azuela y Juan Pablo Becerra-Acosta, el funcionario federal consideró que el país tiene unas finanzas sanas dado el contexto en el que se vive alrededor del mundo, pues tan sólo en México se tuvo una caída del 8%.

"Si nos sentimos optimistas es porque se han recuperado casi el 93% de los empleos que se perdieron durante la pandemia", añadió.

Ante su nombramiento en el Banco de México, Arturo Herrera aclaró que su actuar será autónomo, convicción que comparte con el presidente López Obrador, de quien, recordó, en su despedida subrayó que les tocaría estar en diferentes trincheras, toda vez que el banco central es independiente.

"Cuando el presidente anunció mi nombramiento hay un momento muy significativo que se perdió un poco en la prensa, cuando me dice 'te vas a una institución autónoma' y lo quiso subrayar lo más que pudo", recordó.

"Y eso, tanto él como yo, creemos que es lo más importante", añadió.

Cuestionado por Juan Pablo Becerra-Acosta y el director David Aponte sobre cómo era el día a día con el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo manejaba las correcciones públicas que le hacía, Herrera subrayó que aprendió a ser más proactivo con la comunicación, lo que le ayudó a evitar malentendidos con la información que compartía.

Por otro lado, dijo, al menos en su experiencia personal, el jefe del Ejecutivo federal sí escucha los argumentos de sus secretarios y colaboradores, siempre y cuando se le digan de manera anticipada.

"Él escucha, pero hay que decírselo antes, porque él camina muy rápido y se levanta a las 6:00 de la mañana, entonces cuando yo me despierto ya se tomaron decisiones", bromeó.

Finalmente, aunque Valeria Moy coincide en el rebote económico que explicó el todavía secretario de Hacienda, dijo que no hay signos que indiquen un mejoramiento que permee en las familias, sin embargo, confió en que Rogelio Ramírez de la O tenga más margen de maniobra en la dependencia.