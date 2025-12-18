Autos "chocolates" ahora son más irregulares

REYNOSA, Tamps.- Ofelia Caballero pagó casi 7 mil pesos para regularizar su vehículo Sentra 2014 que compró en Estados Unidos, uno de los miles "autos chocolates" que circulan en la frontera norte.

Aprovechó el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lanzó en enero de 2022, el cual permitía regularizar todos los autos que ingresaron al país antes del 19 de octubre de 2021 y con antigüedad de 8 o más años a la importación.

Ofelia, madre de familia y obrera en una maquiladora de Reynosa, cuenta que contrató una "agencia" que encontró a través de redes sociales; ofrecía el servicio de regularización por 2 mil pesos, además de 2 mil 500 pesos para que su auto quedara dentro del Registro Público Vehicular (Repuve) y otros 2 mil 497 pesos para placas, tarjeta de circulación y engomado.

El trámite quedó en menos de una semana y lo primero que Ofelia hizo fue ir a Estados Unidos con su familia. Al regresar a Reynosa fue detenida en la aduana, donde presentó los papeles de regularización de la unidad.

En la revisión se encontró que el pedimento —documento que avala cuándo fue ingresado su auto a México— tenía fecha del 6 de mayo de 2023 por lo que, para las autoridades, la unidad seguía siendo "chocolate" y, peor aún, se había regularizado de manera ilegal.

"Me dijeron que el pasar con auto así era como pasar productos o artículos indebidos, es decir, contrabando; que podrían multarme con el doble del valor del vehículo y que, definitivamente, me podían quitar el carro. Me sentí muy mal porque batallé para poder pagar".