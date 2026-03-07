Autos y acero, claves rumbo a T-MEC

Ciudad de México.- De cara a la revisión del T-MEC, el gobierno federal y el sector privado abordan cinco mesas de trabajo sobre auto, acero, aluminio, farmacéutica y dispositivos médicos, informó la Secretaría de Economía.

El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, declaró que uno de los puntos clave que se pondrá en la mesa de la revisión será sustituir las importaciones de productos fuera de la región, así como las reglas de origen y el fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte.

Afirmó que es determinante la participación privada en el proceso de revisión del T-MEC y recordó que el 16 de marzo inician formalmente las discusiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Dijo que la revisión tendrá un componente bilateral, pero se mantendrá trilateral.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, confirmó que habrá diálogos bilaterales con Estados Unidos y Canadá, "pero con la idea de que la revisión sea exitosa y continúe el tratado trilateral". Hay muchos puntos a tratar que son bilaterales dentro del T-MEC y tienen que atenderse entre las dos partes, aseguró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La revisión del T-MEC ya genera incertidumbre entre el sector privado, por lo que no es momento para presentar y discutir una reforma electoral, señaló.