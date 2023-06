Autotransportistas piden al SAT postergar sanciones de Carta Porte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- Ante la próxima entrada en vigor de las sanciones al CFDI Complemento Carta Porte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) postergar la entrada en vigor de las sanciones por no cumplir con dicho trámite.

Ello porque, a pesar de que desde el primero de enero de 2022 es obligatoria la Carta Porte, en realidad las sanciones por no cumplir con ese requisito empezarán a aplicarse a partir del próximo primero de agosto de 2023.

El presidente de la Canacar, Miguel Ángel Martínez Millán, envió el pasado 23 de junio una carta al titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, para pedirle que se posterguen las sanciones porque "aún con los avances alcanzados por nuestra industria, existen reglas por definir".

En la misiva, el presidente de la Canacar, afirmó: "Nos vemos en la necesidad de solicitarle atentamente extender el plazo para la aplicación de sanciones del CFDI Complemento Carta Porte que entran en vigor el próximo día primero de agosto del año en curso, a efecto de que los autotransportistas contemos con la estructura idónea y nos permita estar en sintonía con la normatividad".

Añadió que hace falta ajustar diversas condiciones en la estructura general de las reglas de la Resolución Miscelánea (y sus instructivos), así como la necesidad para nuestro sector de contar con un aplicativo enfocado a los micro y pequeños transportistas, quienes todavía no cuentan con el andamiaje administrativo necesario que les permita cumplir a cabalidad esta obligación", de acuerdo con la carta que se difundió en un tuit.