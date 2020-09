Azucareros anticipan revés contra la norma sobre el etiquetado

Con más de 10 amparos, los productores azucareros, de stevia y empresas que utilizan endulzantes, esperan la resolución de los jueces que les permita revertir la Norma Oficial Mexicana de etiquetado para alimentos y bebidas preenvasadas.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA), Juan Cortina Gallardo, expuso que la industria se amparó ante la cerrazón del gobierno, por lo que se tuvo que recurrir al sistema judicial.

Lo que busca el sector privado es contar con un etiquetado consensuado entre sectores público y privado, academia y sociedad, y no como se realizó, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

El problema es que la Norma Oficial Mexicana (NOM) O51-SCFI/SSA1 y las prohibiciones para consumir alimentos con alto contenido calórico quieren "satanizar" al azúcar de la obesidad, cuando son varios los factores que la ocasionan, añadió.

El responsable de la CNIAA explicó que se amparó contra el etiquetado, al igual que lo hicieron alrededor de 10 empresas y organizaciones más.

A esa acción se suman otros amparos contra las prohibiciones en los estados de Oaxaca y Tabasco, porque ser un tema anticonstitucional, porque las entidades federativas no pueden realizar ese tipo de legislaciones, expuso.

Cortina Gallardo dijo que el consumo de azúcar de caña no es la culpable de la obesidad que hay en México, debido a que el problema de sobrepeso inició a principios o mediados de los 90, cuando se incrementó el consumo de fructosa.

En los 90 no se consumía la fructosa en México, el endulzante principal fue el azúcar y no había obesidad, pero a partir de esa fecha la demanda nacional aumentó poco a poco hasta llegar a un consumo de un millón y medio toneladas en 2019.

En los últimos años también se incrementó el consumo de endulzantes químicos, que a pesar de no ser naturales se utilizan en diversos alimentos. Eso llevó a que bajara la demanda de azúcar a 38% en los últimos 30 años.

Para Cortina Gallardo ese fue el detonante que llevó al crecimiento de la obesidad, así como los hábitos de los mexicanos, por lo que se requiere una solución integral, que incluya una norma consensuada para el etiquetado de los alimentos, junto con medidas como hacer deporte y comer alimentos sin químicos, frescos, naturales.

Se trata de un embate contra la industria azucarera, tanto por la parte del etiquetado como por las prohibiciones a alimentos con alto contenido calórico, pero no servirá de nada si se siguen utilizando otro tipo de endulzantes y no hay una respuesta integral al problema.