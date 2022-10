Bachoco avanza en su salida de la BMV

A-AA+

Bachoco informó que la familia Robinson Bours comunicó al consejo de administración el inicio de una oferta pública voluntaria, lo cual mantiene la decisión de la empresa de salir de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La medida representa un avance en el proceso de salida de la empresa del mercado accionario, a pesar de la oposición de accionistas minoritarios, quienes buscan un mejor precio por el valor de sus acciones.

De acuerdo con el comunicado enviado por la empresa a la BMV, con esta decisión se busca adquirir hasta la totalidad de las acciones representativas del capital social de Bachoco en circulación, incluyendo acciones representadas por certificados de depósito americanos (American Depositary Receipts o ADRs por sus siglas en inglés), de las que no son propietarios y que representan aproximadamente un 27% del capital social en circulación de Bachoco, por un precio de 81. 66 pesos.

"Se espera que la oferta expire el 4 de noviembre de 2022, salvo que se prorrogue en los términos que se describen en los documentos de oferta divulgados por el oferente", dijo la firma.

La empresa se une a la lista de firmas reconocidas que abandonan la BMV, tal es el caso de Lala, Sanborns o Aeroméxico; sin embargo, el precio de acción que ha propuesto no ha sido del agrado de los accionistas minoritarios.

"No nos oponemos a vender nuestras acciones de Bachoco a un valor justo. Sin embargo, el precio de oferta propuesto, en nuestra opinión, no representa un valor justo de Bachoco y está sustancialmente por debajo de nuestra estimación de su valor intrínseco", expresaron desde abril pasado los accionistas minoritarios.