Baja recaudación marca arranque de segundo semestre

Los ingresos tributarios se colocaron por debajo de lo programado en julio, con lo cual el segundo semestre del año inició con una recaudación de impuestos menor a la esperada, de acuerdo con el Informe de Finanzas y la Deuda Pública.

Además, el regreso a la nueva normalidad se dio acompañado de un mayor gasto en comparación con julio de 2019; sin embargo, no llegó a la meta establecida en el calendario.

Con ello, las finanzas públicas registraron un mayor déficit, de 121 mil 394 millones de pesos, en comparación con el saldo negativo que se presentó en el mismo mes del año pasado, de 33 mil 152 millones de pesos.

De esta manera, el superávit primario de 215 mil 757 millones de pesos que se había logrado en el balance público durante los primeros siete meses de 2019 se convirtió en un déficit acumulado de 9 mil 845 millones de pesos en el mismo lapso de 2020.

La Secretaría de Hacienda afirmó que los resultados presentados en el informe continúan reflejando un manejo prudente de las finanzas públicas, pese a la coyuntura económica y la caída de los petroprecios.

Aseguró que no se ha solicitado endeudamiento adicional al aprobado por el Congreso. Hacienda también destacó la mayor eficiencia en los procesos de recaudación, así como del combate permanente a la defraudación y la evasión fiscal.

Sobre el calendario

Durante el séptimo mes del año, el fisco recaudó un total de 255 mil 377 millones de pesos por impuestos, cantidad menor a los 292 mil 913 millones de pesos que Hacienda se propuso como objetivo en su calendario.

Además, ese monto representó una disminución de 6.7% en comparación con los 264 mil 157 millones de pesos que ingresaron por el pago de los contribuyentes en julio de 2019.

La meta mensual de ingresos de 140 mil 716 millones de pesos por medio del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no se cumplió, ya que sólo entraron a las arcas del gobierno 129 mil 674 millones de pesos, lo que a su vez significó un ligero avance de 0.8% respecto al dato de julio de 2019.

De enero a julio, el ISR dejó recursos por un billón 97 mil millones de pesos, es decir, 1.2% más que en el mismo mes del año previo.

El IVA pagado por consumidores generó ingresos mensuales por 77 mil 636 millones de pesos, aunque se estimaba captar 99 mil 164 millones. De manera acumulada, en los primeros siete meses del año se obtuvieron 567 mil 435 millones de pesos por el impuesto, es decir, una disminución de 3.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Tampoco la captación a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) alcanzó la meta de 41 mil 186 millones de pesos calendarizados para julio, al registrarse sólo 37 mil 617 millones de pesos, que representaron una variación negativa de 0.7% respecto a igual mes de un año antes.

El gasto neto en julio fue de 516 mil 468 millones de pesos, que contrastan con los 537 mil 771 millones de pesos programados, pero con un incremento anual de 2.4%.