Baja renta de vivienda en México, por primera vez en 50 años

Ni los terremotos de 1985 y 2017, ni las crisis económicas de los 80 y 90, o el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos hicieron bajar la renta de las viviendas en México. Tuvo que irrumpir la pandemia del Covid-19 para que el alquiler se doblegue por primera vez en casi 50 años.

En promedio, el precio de la renta de viviendas se redujo 0.04% en junio con relación a mayo del presente año, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi.

Se trata de la primera vez que disminuye la vivienda alquilada desde octubre de 1972, cuando cayó 0.32%, luego de que en abril de ese año se fundó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

A partir de 1972, la iniciativa privada se comprometió a entregar 5% del costo de sus nóminas para constituir y mantener, junto con el gobierno federal, un fondo permanente para el financiamiento de la vivienda obrera.

Ese año, la administración de Luis Echeverría Álvarez aportó un capital inicial de 2 mil millones de pesos para el arranque del Infonavit y acelerar el programa de construcción.

A partir de entonces, la renta de casas y departamentos en el país subió cada mes sin excepción, destacando por ser de los pocos mercados cuyos precios resistieron a las crisis económicas que se presentaron en las décadas siguientes, así como a los terremotos de 1985 y 2017.

La escalada de precios estuvo relacionada con la elevada demanda, escasez de oferta, falta de tierra para edificar y construcción vertical, entre otros hechos.

Sin embargo, esta racha alcista, que duró casi medio siglo, llegó a su fin el mes pasado, de acuerdo con el muestreo de renta de viviendas realizado por el Inegi.

El promedio nacional se redujo, en particular, por la disminución de 2.31% reportada en Baja California, siendo el segundo mes al hilo en que se abarata el alquiler en la entidad, debido al cierre parcial de la frontera entre México y Estados Unidos.

La baja del alquiler está relacionada con la crisis económica que provocó la pandemia, explicó Gonzalo Cosgalla, director de Operaciones de Tu Hipoteca Fácil.

"Los arrendatarios negocian con los dueños para bajar el importe de las rentas y poder pagarlas, pues sus ingresos ya no son los mismos".

En la Ciudad de México, la vivienda alquilada subió 0.12% en junio y fue la menor alza de los últimos nueve años, desde agosto de 2011, de acuerdo con el Inegi.

Para Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com, las viviendas en alquiler posiblemente elevaron su oferta de manera considerable por la situación económica, lo que redujo los precios.

Los prospectos de colocación del parque habitacional se pudieron ajustar por la pandemia y, además, hubo salidas en transacciones de arrendamiento.

Contagia las ventas. La pandemia también tuvo un impacto en la venta de casas y departamentos.

El precio promedio de la vivienda propia subió 0.02% el mes pasado y fue la menor alza desde diciembre de 2008, de acuerdo con el Inegi.

En particular, Baja California reportó una caída de 1.89% y la Ciudad de México un aumento de 0.12%.

Desde el año pasado, antes del Covid-19, la venta venía creciendo menos, pero la pandemia vino a empeorar la situación, dijo Cosgalla.

La mitad de año siempre había sido una buena temporada para la entrega de vivienda nueva, pero ni con promociones se ha logrado incentivar la venta, hay gente interesada, pero está retrasando su decisión por la incertidumbre laboral, añadió el directivo de Tu Hipoteca Fácil.

Desde su punto de vista, la inversión inmobiliaria en centros turísticos puede ser la más afectada por la situación actual, debido a que todavía hay inventario por colocar.

En opinión de Cosgalla, se necesita que los gobiernos estatales apoyen a los desarrolladores de viviendas para abatir el rezago habitacional, ya sea mediante subsidios, servicios o permisos.