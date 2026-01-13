Bajan las ventas de camiones pesados

CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado las ventas al mayoreo de camiones pesados —los que venden los fabricantes a los distribuidores— sumaron 30 mil 673 unidades, es decir, 54% menos respecto a lo comercializado en 2024, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Sin embargo, en diciembre hubo un ligero repunte en algunas categorías respecto a noviembre, particularmente en los vehículos de carga Clase 2 y Clase 3.

El segmento pasó de un crecimiento acumulado de 2.8% en noviembre a 3.1% en diciembre, reflejando una mayor dinámica en vehículos de menor tonelaje al cierre del año, destacó la ANPACT.

"A pesar de algunos ajustes en la demanda y una base de comparación elevada, varios indicadores clave experimentaron un repunte positivo al cierre del año, con incrementos en segmentos clave, lo que representa signos de recuperación del mercado y muestra que la industria automotriz de vehículos pesados establecida en México es resiliente, tiene capacidad de innovación y sigue comprometida con la inversión en el país", afirmó Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la asociación.

Durante 2025, puntualizó, el sector automotriz de vehículos pesados enfrentó diversos retos tanto en el mercado interno como en el externo.