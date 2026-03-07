Bajan usuarios extranjeros en AIFA

Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) compite contra el reloj para el Mundial de Futbol, cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la capital del país.

La terminal forma parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano que, junto con los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y de Toluca (AIT), buscan ampliar la capacidad en el Valle de México y soportar el aumento de operaciones.

El gobierno federal calcula el arribo de 5.5 millones de visitantes adicionales por los 13 partidos del Mundial en México (cinco en CDMX, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey).

Sin embargo, el aeropuerto Felipe Ángeles, localizado en Santa Lucía, Estado de México, atendió a 29 mil 544 usuarios en vuelos desde y hacia otros países durante enero, un desplome de 21.1% con relación al mismo periodo de 2025 y lleva 10 meses consecutivos en números rojos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cambio, el tráfico internacional en el AICM aumentó 5.6 por ciento y en el AIT se disparó 25.2%, de acuerdo con información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La caída prolongada del AIFA se debe a la falta de vuelos y frecuencias, pues el tráfico en general está creciendo, explicó el analista del sector de aviación en Verum, Jonathan Félix.

Los datos de la AFAC señalan que el conjunto de aeropuertos del país movió 6.1 millones de pasajeros internacionales en enero, 2.8% más que en 2025.