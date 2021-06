Bajó acceso a carretera pavimentada en 40.1%: Coneval

El grado de accesibilidad a carretera pavimentada al año 2020 fue bajo o muy bajo en 40.1% de las 189 mil 432 localidades habitadas del país, revela el indicador elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual forma parte de la medición multidimensional de la pobreza.

Generalmente son localidades aisladas y pequeñas, en nueve de cada diez residían menos de 250 personas, no obstante, la población en estas localidades es de 6.2 millones, lo que representa 4.9% del total del país.

La infraestructura carretera juega un papel importante en la configuración de los territorios del país a diferentes escalas: nacional, estatal, regional, municipal y local, ya que influye en el desarrollo socioeconómico de la población.

Cuando la población habita en localidades con difícil acceso a servicios de salud, educación o empleo, entre otros, conlleva a que el ejercicio de sus derechos sociales no se cumpla por la poca o nula existencia de infraestructura que faciliten los traslados.

A medida que las oportunidades, bienes y servicios se localizan en comunidades alejadas, las personas corren el riesgo de que exista mayor aislamiento y que dificulte sus condiciones de vida, colocándolos posiblemente en situación de pobreza.

Un ejemplo de localidad con grado de accesibilidad a carretera pavimentada muy bajo es Tayoltita, perteneciente al municipio de San Dimas, Durango, enclavada en la Sierra Madre Occidental, donde residían 5 mil 817 habitantes en 2020. La carretera pavimentada más cercana está a 96.5 kilómetros y el centro de servicios más cercano se localiza a poco más de 4 horas de traslado en automóvil, en la localidad de El Salto, en el municipio de Pueblo Nuevo de la misma entidad.

Las entidades que concentran la mayor cantidad de población a más de 4 horas de un centro de servicios se ubican al noroeste del país: Chihuahua (90 mil 19), Durango (80 mil 53), Baja California Sur (59 mil 785), Nayarit (26 mil 603) y Jalisco (20 mil 487).

En 61% de las localidades pequeñas la población no disponía de transporte público a cabecera municipal. tres de cada diez pertenecen a Chiapas, Veracruz y Chihuahua.