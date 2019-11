Banca descarta recesión económica para México, pero admite estancamiento

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, aseguró que México está fuera de una recesión económica pese a mostrar un comportamiento más débil durante el tercer trimestre, pero sí se encuentra en estancamiento.

Para llegar a ese punto de recesión debería haber una contracción generalizada y prolongada de la economía, apuntó el directivo en rueda de prensa.

"Tratar de hilar muy fino y decir esa una recesión técnica o es una recesión real (...), no", respondió al ser cuestionado sobre los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del periodo de julio a septiembre de 2019.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la economía mexicana presentó una tasa nula de crecimiento durante el tercer trimestre del año frente al trimestre anterior, luego de descontar la inflación y la estacionalidad.

Niño de Rivera comentó que en el país hay sectores con buenos avances y otros "que no van tan bien", pero en conjunto van con cero crecimiento económico durante lo que va del año.

"Ahora podemos hablar de un estancamiento en ese sentido y eso es correcto", manifestó el dirigente de la banca en el país.

En su opinión, lo importante es saber cuáles herramientas se tienen a la mano para "darle la vuelta" al panorama económico, como los mil 600 proyectos de infraestructura que serán anunciados en Palacio Nacional.

Calificó de urgente poner en marcha los proyectos más relevantes, pues permitirá detonar el gasto público, la inversión privada y el desarrollo acelerado de otras partes de la economía mexicana.

"Tenemos mucho en qué trabajar y darle la vuelta el año que entra al ritmo económico del país, si todos actuamos con el sentido de promover la inversión y la urgencia de hacerlo lo más pronto posible", agregó.

"Debe haber inversión"

Para que la economía mexicana crezca y se desarrolle debe haber inversiones, de lo contrario se seguirá con la discusión "ociosa" de si estamos en recesión técnica o no, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

Durante la presentación del estudio Integridad Corporativa 500, el líder del sector empresarial del país explicó que mañana en Palacio Nacional se anunciará el programa de obras de infraestructura a desarrollarse en el 2020.

Sobre los datos que dio a conocer el Inegi de que México no crece afirmó:

"Discutir eso de que si estamos en recesión técnica o no técnica, a mí me parece un poco ocioso, al final el que estemos -0.2 o +.02, no cambia la vida de los mexicanos. Lo que nos importa a nosotros es que se desarrolle el país, que crezca, y para que crezca, debe haber inversión".

En entrevista, en el mismo evento, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle, se refirió al plan de infraestructura del próximo año, que se anunciará este martes.

"Ningún programa es suficiente, es un gran esfuerzo, hay que seguir trabajando para incrementar la inversión en el país. Hay que irla incrementando, nunca es suficiente la inversión".

Sobre el presupuesto agregó:

"Un presupuesto tiene que ser responsable, un presupuesto balanceado, hoy vemos un presupuesto balanceado con retos sin duda muy importantes como el crecimiento del 2% en el Producto Interno Bruto, el año que entra".