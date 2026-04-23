Banco Azteca permite depósitos y retiros en tiendas Oxxo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- Los clientes de

podrán realizar

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a tarjetas de débito y pagos a tarjetas de crédito enen todo el país, como parte de la ampliación de servicios financieros de la cadena.De acuerdo con la cadena de tiendas propiedad de(Femsa), la habilitación entra en operación desde este 23 de abril y estará disponible en más dea nivel nacional, de acuerdo con información de la compañía.detalló que ela los usuarios efectuar operaciones en efectivo en una red de tiendas con, comobancarias.En tanto, explicó que las transacciones contemplan el cobro de unay estarán sujetas a, sin que se detallaran públicamente loso condiciones específicas.Con esta integración,amplía sufinancieros, que ya incluye, recepción de remesas y envíos de dinero.La compañía señaló que el objetivo escotidianas mediantecercanos, en un contexto donde la cobertura física y la disponibilidad de horarios siguen siendo factores relevantes para losDe acuerdo con datos de la(CNBV) la cadena dees elen México, con más deen este segmento, apoyado en sus más de 24 mil sucursales y alianzas que tiene para ofrecer servicios financieros con 21 instituciones del sector.De acuerdo con el informe2025 de la CNBV, el número de corresponsales alcanzó 57 mil 624 al cierre de 2024, unrespecto al año previo.Unes unpor una institución financiera para ofreceren su nombre, sin ser una sucursal bancaria. A través de estos puntos, los usuarios pueden realizar operaciones como depósitos, retiros, pagos de servicios o consultas de saldo.Este modelo, regulado por la CNBV, permite ampliar la cobertura del sistema financiero, especialmente en zonas donde no hay sucursales, utilizando lade comercios ya establecidos.