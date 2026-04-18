Banco del Bienestar diluye ganancias

Ciudad de México.- El Banco del Bienestar reportó utilidades de 7 millones de pesos durante el año pasado, 84% menos que en 2024, y mantiene la continua reducción de sus ganancias conforme se expande su operación como dispersor de programas sociales.

Sus estados financieros muestran que mantiene un elevado gasto en administración y promoción, al destinar 2 mil 43 millones de pesos a tecnología.

En beneficios directos a corto plazo, el desembolso fue de 2 mil 360 millones, mientras que el gasto para el traslado de valores se disparó 73% y ascendió a mil 784 millones.

En opinión del consultor Jorge Sánchez Tello, más que buscar utilidades para accionistas como una institución privada, el Banco del Bienestar debe ser financieramente sano y sostenible.

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"Si el banco gasta más de lo que genera, esa diferencia la terminamos pagando todos con nuestros impuestos. No debe ser un barril sin fondo. Una institución que no se gestiona bajo estándares bancarios rigurosos corre el riesgo de volverse una carga para el país en lugar de un beneficio", añadió.

El modelo de repartición de programas sociales del Banco del Bienestar sigue implicando riesgos elevados, debido a una logística costosa al llevar efectivo y mantener sucursales en zonas remotas, donde la banca comercial no llega por falta de rentabilidad.

En términos operativos, la institución tuvo un total de 65 mil 235 reclamaciones el año pasado, después de registrar 40 mil 282 en 2024, lo que implica un aumento de 61.9%. Dentro de las quejas, los casos de posible fraude pasaron de 12 mil 830 a 17 mil 277, un incremento de 34.7%.