Bancos tendrán débil crecimiento de crédito en próximos años: Standard and Poor's

Las provisiones que deberán generar los bancos para cubrir el impacto en los créditos por la pandemia de Covid-19 alcanzaría hasta 4.5% del total de su cartera, estimó Standard and Poor's.

"La calidad de los activos caerá en medio de la recesión. Esperamos que el índice de activos no redituables alcance un máximo del 3.5%, totalmente cubierto por reservas, mientras que las nuevas provisiones para pérdidas crediticias representarían entre el 3.5% y el 4.5% del total de préstamos en 2020 y 2021", dijo la calificadora.

En el documento, "Perspectiva 2021: La prueba más dura para los bancos desde 2009", la agencia explicó que la fuerte caída de la economía mexicana y la débil recuperación estimada entre 2021 y 2022 limitarán el crecimiento del crédito en el país, en un entorno donde la calidad de los activos empeorará y la rentabilidad disminuirá debido ante la debilidad económica.

Standard and Poor's destacó que la sólida capitalización de los bancos en México continuará siendo su fortaleza en los próximos dos años, con lo que persistirá una liquidez adecuada, respaldada por las medidas del Banco de México para aliviar la crisis económica.

"Los bajos niveles de acceso a la banca, medidos por crédito como proporción del Producto Interno Bruto, han permitido que los bancos crezcan con una calidad de activos saludable y una rentabilidad adecuada, mientras que las métricas de liquidez y capitalización siguen siendo sólidas", añadió.

--Demanda de crédito se mantendrá moderada

La firma añadió que la demanda de crédito se mantendrá moderada en el país, ante un entorno donde la economía de México continuará contrayéndose este año y la recuperación para 2021 será débil, con apenas un crecimiento de alrededor de 3.7%.

"El daño al mercado laboral y la dinámica de la inversión dará como resultado una demanda de crédito modesta en 2020-2021. La calidad de los activos se deteriorará en medio de la recesión", dijo.

En ese sentido, recordó que debido a las respuestas limitadas de la política económica en México se esperan daños severos al mercado laboral y a las pequeñas y medianas empresas que resultarán en una lenta recuperación económica.

Standard and Poor's añadió que los préstamos del programa de ayuda aplicados por los bancos a sus clientes con afectaciones en su capacidad de pago representan aproximadamente el 20% del total de su cartera de crédito.

"Estimamos que a finales del tercer trimestre, los prestatarios han reanudado los pagos del 50% a 60% de estos préstamos y este índice aumentará aún más en el último trimestre del año, reduciendo la presión sobre la calidad de los activos de los bancos", dijo.