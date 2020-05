Bank of America estima pérdida de 1.2 millones de empleos en México

Después de darse a conocer la pérdida de 555 mil 247 empleos en abril, Bank of America estima que al cierre de 2020 los efectos de la pandemia de Covid-19 se pierdan 1.2 millones de empleos en México.

"Esperamos que continúe la destrucción formal de empleos, aunque a un ritmo menor a medida que la economía vuelve a abrir gradualmente. Esperamos que la economía pierda un millón 200 mil empleos formales en 2020, una cifra consistente con nuestra expectativa de una contracción del PIB del -8%", dijo la firma.

Para Bank of America, el riesgo más importante sobre el empleo en México es que la contracción económica termina siendo más profunda de lo esperado en los Estados Unidos o si hay un aumento en los casos de Covid-19 a lo largo del año.

"Por el lado positivo, el riesgo es que los trabajos se recuperen más rápido de lo que anticipamos, dado que México se apresura a reabrir, en sectores particulares vinculado a las cadenas de producción de Estados Unidos", añadió.

Para Bank of America es poco probable que el gobierno aumente el gasto en gran medida, ya que podría deteriorar más la situación fiscal del país.

"La destrucción masiva de empleos hasta el momento empujará a la administración a aumentar la ayuda fiscal para apoyar a los desempleados e incluso los subempleados. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a implementar medidas fiscales anticíclicas para ayudar a la economía", dijo Bank of America.