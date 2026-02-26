Banxico ajusta al alza pronóstico de crecimiento económico

Banco de México (Banxico) ajustó ligeramente al alza su pronóstico para la economía para este año al pasar de 1.1% a 1.6% con un intervalo de entre 1% y 2.2%.

Mientras que para el 2027, mantuvo su previsión puntual de 2% en el cual el producto interno bruto (PIB) se movería en un rango de entre 1.2% y 2.8%.

La gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja expuso que en el cuarto trimestre de 2025, la actividad económica registró una expansión mayor a la anticipada.

Durante la presentación del Informe Trimestral de la Inflación, mencionó que este desempeño ocasionó que para 2025 en su conjunto el crecimiento del PIB se ubicara en 0.6%, tasa mayor a la estimación puntual de 0.3% publicada en el reporte previo.

En el documento que dio a conocer, se pondera que las nuevas previsiones suponen una moderada aceleración del ritmo de expansión de la economía a lo largo del horizonte de pronóstico.

Se detalla que, al interior del gasto agregado, el consumo privado aumentaría gradualmente su ritmo de expansión, en tanto que la inversión permanecería débil al menos hasta el segundo semestre de 2026 como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Banxico anticipó que las exportaciones mantendrían un moderado dinamismo, en congruencia con el comportamiento previsto para la producción industrial en EU.