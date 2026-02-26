Elektra reporta que concluyó adeudos con el SAT

Grupo Elektra informó que concluyó la totalidad de sus litigios fiscales con el gobierno federal y que no mantiene adeudos bajo ningún concepto. Sin embargo, reportó una pérdida neta en el cuarto trimestre de 2025 derivada de una provisión por impuestos relacionada con esos créditos fiscales.

"Elektra ha concluido la totalidad de sus litigios fiscales y no debe nada al gobierno de México bajo ningún concepto. Como siempre lo hemos hecho, cumplimos con el pago de nuestras obligaciones y, con ello, seguimos cumpliendo con nuestro compromiso con el país. Grupo Elektra siempre ha sido y será un aliado de los mexicanos", dijo la firma en su reporte financiero al cuarto trimestre de 2025.

La empresa detalló que, aunque estaba en desacuerdo con el monto exigido por la autoridad, decidió cubrirlo para cerrar el capítulo y enfocarse en la operación. La provisión por impuesto sobre la renta ascendió a 23 mil 261 millones de pesos en el trimestre, con lo que se liquidaron los créditos fiscales y se puso fin a los litigios.

En el cuarto trimestre, Elektra registró una pérdida neta de 19 mil 859 millones de pesos, frente a una pérdida de 11 mil 656 millones en igual periodo de 2024. El resultado contrasta con el desempeño operativo, que mostró crecimiento en ingresos y flujo.

Los ingresos consolidados sumaron 58 mil 859 millones de pesos, un alza de 2% anual. El flujo fue de 7 mil 816 millones de pesos, 5% superior al del año previo, con margen de 13%. La utilidad de operación se ubicó en 4 mil 851 millones de pesos, ligeramente menor a los 4 mil 954 millones de un año antes.

El avance en ingresos fue impulsado por el negocio financiero. Los ingresos financieros crecieron 9% anual, a 36 mil 162 millones de pesos, apoyados en mayor dinamismo de la cartera de crédito. En contraste, las ventas comerciales disminuyeron 8% en el periodo.

Los costos consolidados se redujeron 1%, a 27 mil 772 millones de pesos, debido a una baja de 13% en el costo comercial, parcialmente compensada por un aumento de 20% en el costo financiero por mayores reservas preventivas. La utilidad bruta creció 5%, a 31 mil 087 millones de pesos, y el margen bruto se amplió a 53 por ciento.

La cartera bruta consolidada, que incluye a Banco Azteca México y sus operaciones en América, creció 11% anual, a 216 mil 716 millones de pesos al cierre de diciembre de 2025, con un índice de morosidad de 6.6%. Los depósitos consolidados ascendieron a 249 mil 028 millones de pesos, 6% más que un año antes.

En el acumulado de 2025, los ingresos consolidados crecieron 7%, a 215 mil 356 millones de pesos. El flujo fue de 27 mil 805 millones, 3% superior a 2024. La pérdida neta anual se ubicó en 13 mil 24 millones de pesos.