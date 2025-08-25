Banxico celebra 100 años con moneda y billetes especiales

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).- Este lunes el Banco de México (Banxico), puso en circulación la nueva moneda de plata de 10 pesos para conmemorar su fundación ocurrida un día como hoy de 1925.

También dio a conocer que circularán billetes especiales que emitió de manera temporal para recordar los 100 años de vida del Instituto Central encargado de combatir la inflación como mandara prioritario plasmado en la Constitución.

La moneda es de edición limitada y se venderá en las tiendas de la Casa de Moneda y en el Museo Interactivo de Economía.