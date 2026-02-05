logo pulso
Banxico decide mantener tasa de interés en 7%

El aumento de la inflación en México marca decisiones en política monetaria

Por El Universal

Febrero 05, 2026 01:59 p.m.
A
Banxico decide mantener tasa de interés en 7%

En su primera reunión de política monetaria del 2026 y tras 12 recortes consecutivos, el Banco de México (Banxico) decidió por unanimidad mantener sin cambio la tasa de interés para que continúe en 7%.

La última vez que no movió el objetivo para la tasa de interés interbancaria que marca la pauta para el precio del dinero prestado, fue el 27 de junio de 2024 cuando se encontraba en un nivel de 11%.

Así, Banxico le siguió los pasos a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos que la semana pasada la dejó en un rango de 3.50% a 3.75%.

El anuncio de política monetaria se da en momentos en que la inflación general aumentó 3.77% en la primera quincena de enero desde el 3.69% del cierre del año pasado al resentir los efectos de la miscelánea fiscal aprobada para 2026 en la que el Congreso de la Unión aprobó la propuesta del Ejecutivo para aumentar el impuesto especial a los refrescos y cigarros.

Valmex destacó que este jueves el Banco Central Europeo (BCE) tampoco hizo movimientos a los tipos de interés, tal y como anticipaba el mercado.

Ello, después de que el dato de inflación se ubicara en 1.7%, por debajo del objetivo del 2%, gracias a la reducción de los costos energéticos y a un euro más fuerte.

La tasa de interés de las operaciones principales para el financiamiento continuó en 2.15%, la correspondiente a la facilidad marginal de crédito se mantuvo en 2.40% y la tasa de interés de la facilidad de depósito se situó en 2.0%.

