Banxico deja sin cambios la tasa de interés y queda en 11.25%

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Tras dos años de aumentos consecutivos, el Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambio la tasa de referencia en 11.25%, tal y como lo adelantó en abril pasado la gobernadora central, Victoria Rodríguez Ceja.

Con ello, se confirma el fin del ciclo de incrementos para encarecer el costo del dinero ante el brote inflacionario generado por los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania. Analistas esperan que Banxico comience a reducir la tasa hasta noviembre.

La última vez que Banxico no movió la tasa de interés fue el 13 de mayo del 2021 dejándola en 4%, para después iniciar los incrementos a partir del 24 de junio del mismo año.

Desde entonces, se han realizado 15 ajustes para apretar la política monetaria por un total de 725 puntos base.

Para combatir la alta inflación, sobre todo la de alimentos, fueron necesarias cinco dosis de aumentos de 25 puntos, seis de medio punto y cuatro de 75 puntos base.

El pasado 25 de abril, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, dijo en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, que no sería una sorpresa que para la decisión de mayo la Junta de Gobierno evaluara la posibilidad de hacer un alto en las subidas de la tasa.

Destacó la trayectoria descendente de la inflación, pero advirtió que hacer una pausa, no significará necesariamente comenzar a bajar la tasa de referencia porque todavía se necesita consolidar la disminución de los precios al consumidor.

Lo anterior junto con una inflación desacelerándose y la Reserva Federal (Fed) que dijo que podría hacer una pausa monetaria, el escenario central de analistas y mercados fue que Banxico no subiría la tasa de interés este 18 de mayo.