Banxico evalúa hacer un alto en alza de tasas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, dijo que ante la disminución de la inflación general, se estaría evaluando la posibilidad de hacer un alto en el alza de la tasa de interés para las próximas decisiones de política monetaria.

"Ante estas señales positivas y la postura monetaria ya alcanzada, tenemos que evaluar en la Junta de Gobierno, en nuestra próxima decisión de mayo, pero ante estos dos factores muy importantes estaremos evaluando y probablemente no sería una sorpresa que evaluemos la posibilidad de hacer un alto en la tasa, en la perspectiva hacia delante", dijo.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado de la República, aclaró que la pausa no significaría necesariamente comenzar a bajar la tasa de referencia, porque aún falta camino por recorrer.

"Al menos en las próximas decisiones no estamos todavía discutiendo la posibilidad de tener una disminución en la tasa, necesitamos consolidar la disminución de la inflación", apuntó.

Para ello, puntualizó que el órgano colegiado estará evaluando en cada una de las próximas decisiones el panorama inflacionario, con el fin de continuar con el compromiso del Banxico con su mandato prioritario de proteger el poder adquisitivo de la población, pero sobre todo de los más desprotegidos.

"El Banco de México seguirá cumpliendo con su mandato prioritario y en busca de converger hacia la meta que beneficie a la población, en especial a los de menores recursos", aseguró.

Rodríguez Ceja recordó que el compromiso que tiene el Banxico de atender su mandato principal, ayudará a contribuir al crecimiento y desarrollo económico, lo cual ha estado patente en cada una de sus decisiones de política monetaria.

La gobernadora del banco central mexicano dijo a los senadores que la inflación general inició una disminución desde agosto del año pasado, cuando alcanzó su pico.