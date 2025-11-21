Banxico: incertidumbre del T-MEC frena la inversión privada

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, afirmó que la incertidumbre generada por la nueva negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es actualmente el principal factor que ha frenado la inversión privada en el país.

Durante su participación en la LIII Convención Internacional IMEF Los Cabos 2025, señaló que los cambios posibles en reglas comerciales y aranceles han detenido decisiones de inversión.

"La inversión privada no va a reactivarse hasta que quede claro cuáles serán las nuevas reglas del juego", declaró.

Heath también llamó a vigilar el aumento de la deuda pública, que podría llegar al 52% del PIB. Aunque reconoció riesgos para la calificación soberana, descartó escenarios catastróficos: "Es algo que debe preocuparnos, pero no es el fin del mundo".

Respecto a la inflación, estimó que podría bajar de forma sostenida hasta ubicarse en 3% hacia mediados de 2026, aunque admitió que existe escepticismo.

Actualmente ronda 4.30%, pero —dijo— se espera una desaceleración en los próximos meses.

El subgobernador añadió que, si la inflación sigue esa trayectoria, habría espacio para reducir la tasa de interés de referencia. En caso contrario, recomendó actuar con prudencia y evitar recortes mayores a los ya contemplados.