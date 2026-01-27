Banxico Informa Incremento en reservas por precio del Oro

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- Las reservas internacionales del país siguen favorecidas por el incremento en el precio del oro en los mercados internacionales.

Banco de México (Banxico) informó que el saldo del escudo financiero contra shocks del exterior llegó a un total de 254 mil 983 millones de dólares al cierre de la semana del 23 de enero.

Ello debido principalmente a un aumento semanal de mil 759 millones de dólares, por el cambio en la valuación de los activos internacionales del Instituto Central.

Como se recordará, una parte de las reservas está documentada en oro con un volumen de 3.86 millones de onzas troy del metal fino, equivalente a 16 mil 183 millones de dólares desde los 14 mil 775 millones de dólares que valían en septiembre del 2025.

Oro, entre los activos con mejor desempeño

De acuerdo con un reporte del analista de mercado de ATFX LATAM, Diego Albuja, el oro se consolidó como uno de los activos con mejor desempeño en el actual contexto global.

Lo anterior, luego de que su precio alcanzó nuevamente un récord superando la zona de los 5 mil dólares por onza como reacción a una serie de factores que han escalado la incertidumbre geopolítica.

Anticipó que mientras persistan tasas reales bajas y un entorno de alta volatilidad global, podría seguir fuerte durante todo el año que apenas inicia y que funciona como termómetro del nerviosismo financiero internacional.

Por otro lado, en el desglose del estado de cuenta de Banxico se da a conocer que las reservas subieron también 123 millones de dólares la semana pasada por una venta de divisas norteamericanas que hizo el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) a Banco de México.

Así, en lo que va del 2026 el ascenso acumulado de las reservas sumó 3 mil 108 millones de dólares.