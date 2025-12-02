logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil mdd

Descubre cómo el Banco de México alcanza un récord en activos financieros

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 01:38 p.m.
A
Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil mdd

Por primera vez las reservas internacionales superaron los 250 mil millones de dólares (mdd), según reportes del Banco de México (Banxico).

El banco central informó que al cierre de noviembre dichos activos, que sirven de escudo contra choques financieros del exterior, terminaron con un saldo de 250 mil 206 millones de dólares.

Lo anterior, detalló, debido a un aumento semanal de 959 millones de dólares como consecuencia de dos factores.

El principal: el cambio en la valuación de los activos internacionales en poder de Banxico, lo que provocó un incremento de 930 millones de dólares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cabe recordar que una parte de las reservas está documentada en oro, metal que recientemente ha mostrado un repunte importante en los mercados internacionales.

Se cotiza en 4 mil 236 dólares por onza, pero llegó a tocar un máximo de 4 mil 264 dólares en días pasados, ante la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos seguirá recortando su tasa de interés.

Otro factor que apoyó el alza en las reservas fue la venta de dólares por parte del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) al Banco de México por 29 millones de dólares.

Así, a un mes de que acabe el 2025, se han agregado al saldo de las reservas 21 mil 216 millones de dólares, de acuerdo con la información que dio a conocer este martes el banco central mexicano.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil mdd
Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil mdd

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil mdd

SLP

El Universal

Descubre cómo el Banco de México alcanza un récord en activos financieros

México crecerá 1.7% en 2027, prevé la OCDE
México crecerá 1.7% en 2027, prevé la OCDE

México crecerá 1.7% en 2027, prevé la OCDE

SLP

El Universal

Mejorará su crecimiento en los próximos años, aunque se mantendrá por debajo de la meta del 2%

Peso opera estable ante expectativa por datos laborales en EU
Peso opera estable ante expectativa por datos laborales en EU

Peso opera estable ante expectativa por datos laborales en EU

SLP

El Universal

El dólar se fortalece ligeramente y los mercados globales muestran tono positivo

Remesas registran aumento en octubre
Remesas registran aumento en octubre

Remesas registran aumento en octubre

SLP

El Universal

Durante el décimo mes del año los envíos desde el extranjero sumaron 5 mil 635 mdd