Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil mdd

Por primera vez las reservas internacionales superaron los 250 mil millones de dólares (mdd), según reportes del Banco de México (Banxico).

El banco central informó que al cierre de noviembre dichos activos, que sirven de escudo contra choques financieros del exterior, terminaron con un saldo de 250 mil 206 millones de dólares.

Lo anterior, detalló, debido a un aumento semanal de 959 millones de dólares como consecuencia de dos factores.

El principal: el cambio en la valuación de los activos internacionales en poder de Banxico, lo que provocó un incremento de 930 millones de dólares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe recordar que una parte de las reservas está documentada en oro, metal que recientemente ha mostrado un repunte importante en los mercados internacionales.

Se cotiza en 4 mil 236 dólares por onza, pero llegó a tocar un máximo de 4 mil 264 dólares en días pasados, ante la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos seguirá recortando su tasa de interés.

Otro factor que apoyó el alza en las reservas fue la venta de dólares por parte del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) al Banco de México por 29 millones de dólares.

Así, a un mes de que acabe el 2025, se han agregado al saldo de las reservas 21 mil 216 millones de dólares, de acuerdo con la información que dio a conocer este martes el banco central mexicano.