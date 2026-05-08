Banxico recorta la tasa de interés en 25 puntos

Ciudad de México.- Tal y como se anticipó, el Banco de México (Banxico) recortó este jueves la tasa de interés en 25 puntos base, para dejarla en 6.50%, nivel que no se veía desde marzo de 2022.

Es el segundo ajuste a la baja de manera consecutiva en lo que va de 2026 que hace la Junta de Gobierno para la tasa de referencia en el costo del dinero.

Nuevamente la decisión fue por mayoría con el aval de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, y de los subgobernadores Omar Mejía y Gabriel Cuadra.

Juzgaron apropiado realizar una disminución adicional a la tasa de referencia y concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024.

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Hacia adelante, consideraron que sería apropiado mantener la tasa en su nivel actual.

Votaron por no hacer ningún cambio los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja Gómez, al igual que en la decisión anterior.

En el comunicado, Banxico destacó que en el primer trimestre de 2026 la actividad económica registró una contracción y se prevé un mayor grado de holgura al anticipado; ante ello, aseguró que persisten importantes riesgos a la baja a futuro para el Producto Interno Bruto (PIB).

Al mismo, tiempo reconoció que las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 exhibieron aumentos.