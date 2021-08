"Banxico se enfoca en inflación y no atiende crecimiento económico", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión del Banco de México (Banxico) de incrementar la Tasa de Interés Interbancaria, pues afirmó que es una medida para controlar la inflación, pero acusó que el organismo no atiende el tema del crecimiento económico, sino solo se enfoca en la inflación.

"Nosotros somos respetuosos del Banco de México, respetuosos de su autonomía y ellos están, considero, analizando bien la situación económica en el país (...) entonces como ahora ha habido un incremento en inflación, ellos están tomando como medida aumentar la tasa de interés, esto lo están llevando acabo y yo respeto esa decisión que toman, porque se tiene que tener control de la inflación, si nos debe de importar a todos.

"Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Banco de México", dijo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que desde su punto de vista, el Banco de México está atento a la inflación pero no del crecimiento.

"Aunque el Banco de México según mi punto de vista debería de estar más atento a la inflación y al crecimiento, a las dos cosas, desde hace mucho tiempo solo atienden lo de la inflación. No voltean a ver lo del crecimiento, pero eso es un punto de vista, al margen, lo central es que el Banco de México siempre está atento al comportamiento de la inflación".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que su gobierno ha hecho un "esfuerzo como nunca" en los últimos tiempos en aumentar el salario mínimo, sin embargo a la par también se ha registrado un alza en la inflación.

"Esto ha llevado al aumento en artículos de consumo de productos básico, por ejemplo, ha aumentado el precio de la tortilla porque aumentó el precio del maíz a nivel internacional, porque todavía hay importación de maíz, y por la inflación el aumento del gas. Entonces aun aumentando el salario mínimo 50% solo hemos logrado que con ese salario se compren dos kilos más de tortilla. Cuando llegamos, un salario mínimo solo alcanzaba para comprar seis kilos y ahora alcanzan para ocho, a pesar del aumento del salario. Solo dos kilos.

"Entonces si se aumenta y se aumenta el salario, los ingresos, pero no tenemos una inflación controlada, pues no se gana poder adquisitivo, poder de comprar, de ahí que sí es importarte que el Banco de México actué para que haya control de la inflación", aseveró.