Banxico sorprende y recorta la tasa de interés pese a inflación

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).-

(Banxico) sorprendió este jueves y recortó la tasa de interés en 25 puntos base, para quedar en

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Ladedel banco central mexicano llega a pesar de los crecientes riesgos para la inflación.Esta semana el(Inegi) dio a conocer que en la primera quincena de marzo lase disparó adesde el 4.02% de febrero, impulsada por el aumento de los precios agropecuarios.Sólo dos integrantes de la Junta de Gobierno,votaron por mantener el mismo nivel.El órgano colegiado juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa deEllo encon ladel actualConsideró los niveles observados del, la debilidad que ha mostrado lay el grado deque se ha implementado.También juzgó que laalcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento dely susRegresan losLa decisión se da también luego de la reactivación de losa losque estuvieron ausentes durante el 2025 y a inicios del presente año que el gobierno federal se vio obligado para subsidiar parte del costo del impuesto que pagan los consumidores por cada litro en las estaciones de servicio para evitar el llamado "".La encuesta más reciente de City fue una de las más cerradas, ya que mientras elanticipaba un recorte de la tasa de Banxico de 25 puntos base, 45% esperaba que se mantendría en el mismo nivel de 7%.El pasadoeldejó su tasa en 2%, en tanto que el de Inglaterra en el mismo nivel de 3.75% y el de Japón tampoco hizo cambios al conservar el 0.75%.De igual manera eldecidiósual quedar enel 24 de marzo.