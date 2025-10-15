BBVA México se disculpa con usuarios por falla en su sistema

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- BBVA México ofreció disculpas públicas a sus clientes tras la falla que afectó sus servicios digitales y operaciones el pasado 13 de octubre, la cual se prolongó por más de cinco horas y dejó sin acceso a la banca móvil, cajeros automáticos y otros canales.

El director de comunicación e identidad corporativa de BBVA México, Mauricio Pallares, reconoció que la interrupción fue producto de un problema técnico en la infraestructura central y aseguró que el incidente ya fue reportado a las autoridades financieras.

"Estamos muy apenados y ofrecemos sinceras disculpas a nuestros clientes. Esto no es algo que tengamos previsto y obviamente de ninguna manera no queremos que pase. Sabemos también que cuando la gente elige trabajar con nosotros como banco, espera poder usar los servicios cuando los necesite", dijo el directivo.

El vocero de BBVA México recordó que los niveles de servicio del banco durante los 365 días del año son muy altos, pero cuando la gente no puede entrar, la frustración como usuario es muy alta. "Nos avergüenza mucho", reconoció.

De acuerdo con Pallares, la falla se originó por una avería en la plataforma de almacenamiento del ordenador central del banco, lo que provocó la caída temporal de todos los canales de atención.

"Es un fierro que falló y eso nos pegó en el servicio. Un problema de fierros, así se lo hicimos saber a los reguladores. Ellos tienen toda la información y el detalle de lo que pasó", añadió.

Por ello, el banco invitó a los clientes que hayan tenido alguna afectación a comunicarse a la Línea BBVA, donde cada caso será revisado de manera individual.

Respecto al número de clientes afectados, el portavoz reconoció que no hay una cifra exacta, aunque el alcance fue considerable, ya que la institución tiene en México 32 millones de clientes y 27 millones de usuarios en la aplicación móvil. Foto: tomada de Twitter @bbva.

Pallares señaló que hasta el momento no se ha determinado si habrá sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"Cualquier día que hay una afectación, son muchas personas afectadas. No fue un día de los más transaccionales, como un viernes o una quincena, pero son muchas personas afectadas", dijo.

Finalmente, el directivo adelantó que el banco realizará una evaluación interna para determinar el impacto económico que representó el incidente tanto para la institución como para sus usuarios.