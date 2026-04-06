BBVA Research advierte riesgos fiscales en México para 2027

Ciudad de México, 6 abr (EFE).- El BBVA Research advirtió este lunes que los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027 del Gobierno de México descansan en supuestos de crecimiento económico, inflación y tasas de interés más optimistas que los del mercado, lo que aumenta el riesgo de incumplir los objetivos fiscales el próximo año.

Proyecciones oficiales y diferencias con BBVA Research

El reporte señaló que Hacienda asume un crecimiento del producto interno bruto (PIB) mayor en 2026 y 2027 frente a las previsiones de BBVA de 1,8 % y 2,0 %, respectivamente; mientras que el consenso espera un alza del 1,5 % en 2026 y 2,4 % en 2027 y el Banco de México del 1,6 % y 2 %.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la economía mexicana presentará un crecimiento en 2026 en un rango del 1,8 % y el 2,8 %, mientras que para 2027, estimó que se sitúe entre un 1,9 % y 2,9 %.

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Riesgos fiscales y recomendaciones de BBVA Research

A ello se suma que el Gobierno proyecta una inflación de 3 % en 2027 y una tasa de interés de referencia de 5,5 %, mientras el banco español prevé 3,5 % y 6,5 %.

Según BBVA México, el mayor banco del país norteamericano, si se concreta un escenario de menor crecimiento, alcanzar el superávit primario de 1,1 % del PIB previsto para 2027 se complicará y serían necesarios más recortes al gasto programable.

También alertó que el menor precio del petróleo previsto para 2027 frente a 2026 provocaría una caída real de 23,8 % en los ingresos petroleros y de 1,4 % en los ingresos presupuestarios.

El banco añadió que un conflicto bélico más prolongado en Medio Oriente podría mantener elevadas las tasas de largo plazo y aumentar el servicio de la deuda, aunque consideró positiva la intención del Gobierno de mantener una política fiscal responsable y prudente.

Asimismo, subrayó que el margen fiscal es cada vez menor, ya que después de cubrir participaciones, aportaciones, pensiones y servicio de la deuda, solo queda 32 % de los ingresos presupuestarios para gasto discrecional, equivalente a 8 % del PIB, y es menor si se descuentan programas sociales obligatorios por ley.

En ese contexto, consideró difícil bajar el déficit fiscal del 4,1 % del PIB estimado para 2026 a 3,5 % en 2027 y esperó que la deuda cerraría por encima del 55 % oficial.

BBVA respaldó que no se impulsen alzas a los impuestos en un entorno de debilidad económica, pero sostuvo que México necesitará una reforma fiscal de mediano plazo, pues las presiones por programas sociales y pensiones seguirán creciendo.

Por último, valoró como "muy positivo" que se planteen proyectos mixtos para infraestructura, al considerar que, con tan poco espacio fiscal, canalizar capital privado es la única vía realista para desarrollar las obras que requiere el país.