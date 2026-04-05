Hacienda aumenta el subsidio a combustibles

Ciudad de México.- A pesar de los acuerdos del gobierno federal con gasolineros para contener el alza de los precios de la gasolina regular y el diésel, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó el subsidio a los combustibles.

Para la semana del 4 al 10 de abril, los apoyos a los carburantes aumentarán, pero el diésel tendrá el más alto, ante la escalada de los petroprecios en los mercados internacionales como efecto del conflicto en Medio Oriente.

Hacienda informó a través de la edición matutina —y no vespertina, como lo estaba anunciando desde que reactivó esta política en lo que va del año— del Diario Oficial de la Federación (DOF) que seguirá suavizando los precios.

Para el caso de la gasolina regular o Magna, por tercera semana consecutiva habrá subsidio que el gobierno federal aplica a través del IEPS.

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A partir de este sábado y hasta el viernes próximo, el estímulo fiscal a consumidores de la Magna sube a 31.34% frente a 23.12% de la semana previa. Con ello, el IEPS a los consumidores será de 4.6003 pesos y no pagarán la cuota completa de 6.70 pesos, pues 2.0998 pesos correrán a cargo del gobierno.

Para los que usan la gasolina premium, el estímulo fiscal se mantiene también por tercera semana seguida, pero se incrementa de 7.97% a 18.48%, es decir de 0.45 a 1.0456 pesos.