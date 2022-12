BID, aparato burocrático "de fachada": AMLO

A-AA+

Al manifestar que se necesita impulsar una alianza para el bienestar de los pueblos de América Latina y del Caribe para que no haya tanta desigualdad en la región, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos financieros mundiales como aparatos burocráticos "de fachada" porque, afirmó, no hacen nada y no ayudan a las naciones para impulsar la actividad productiva.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que se deben de impulsar las oportunidades de trabajo en los lugares de origen de las personas para que la gente no tenga la necesidad de migrar.

"No puede haber tanta desigualdad en nuestro continente y por eso, podemos impulsar una aliena para el bienestar de los pueblos de América latina, del Caribe, lo que fue en su momento la Alianza del Progreso.

"Existen bancos de desarrollo para América Latina, como el BID y otros, pero no hacen nada, no ayudan no impulsa la actividad productiva, no generan empleos en los países, son aparatos burocráticos, onerosos, de fachadas", dijo.