Bitcoin se estabiliza y acciones tecnológicas recuperan terreno en EEUU

NUEVA YORK (AP) — El mercado de valores de Estados Unidos avanzó con fuerza el viernes mientras las acciones tecnológicas recuperaban gran parte del terreno perdido esta semana y el bitcoin detuvo su caída, al menos por ahora.

El S&P 500 saltó 2% y tuvo su mejor día desde mayo. El Promedio Industrial Dow Jones se disparó 1.206 puntos, o 2,5%, y superó las 50.000 unidades por primera vez, mientras que el compuesto Nasdaq subió 2,2%.

Las empresas de chips ayudaron a impulsar el mercado. Nvidia saltó 7,8 % para recortar su pérdida de la semana, que al comenzar el día era de poco más del 10%. Broadcom subió 7,1 % y borró por completo su caída de la semana.

Fueron las dos principales fuerzas que impulsaron el S&P 500, y se beneficiaron de las esperanzas de un gasto continuo por parte de clientes que se adentran en la tecnología de inteligencia artificial. El director general de Amazon, Andy Jassy, por ejemplo, dijo el jueves por la noche que espera invertir alrededor de 200.000 millones de dólares este año para aprovechar "oportunidades seminales como IA, chips, robótica y satélites de órbita baja".

Sin embargo, tal gasto, similar a lo que Alphabet anunció un día antes, está generando preocupaciones por su cuenta. La pregunta es si todos esos dólares valdrán la pena y crearán ganancias en el futuro. Con la duda persistente sobre eso, las acciones de Amazon cayeron 5,6%.

Incluso con el repunte del viernes, el S&P 500 todavía sumó su tercera semana de pérdidas de las últimas cuatro. Además de las preocupaciones sobre el gran gasto en IA por parte de las empresas tecnológicas, cuyas acciones son las más influyentes en Wall Street, las preocupaciones sobre la posibilidad de que la IA potencialmente robe clientes a las empresas de software también afectaron al mercado durante la semana. Los golpes para las acciones de software se aceleraron después de que la firma de IA Anthropic lanzara herramientas gratuitas para automatizar cosas como servicios legales.

El bitcoin, mientras tanto, se estabilizó tras una caída de varias semanas que lo había enviado a más de la mitad por debajo de su precio récord establecido en octubre. Subió nuevamente por encima de los 70.000 dólares después de caer brevemente cerca de los 60.000 dólares el jueves por la noche.

Los precios en el mercado de metales también se calmaron un poco. El oro subió 1,8% para establecerse en 4.979,80 dólares por onza, mientras que la plata añadió 0,2%.

Sus precios de repente se quedaron sin impulso la semana pasada luego de haber tenido ganancias impresionantes, que fueron impulsadas por inversores que buscaban algo seguro que poseer en medio de preocupaciones sobre la agitación política, un mercado de valores que los críticos llamaron caro y enormes cargas de deuda para los gobiernos en todo el mundo. Para enero, los precios del oro y la plata estaban subiendo tan rápidamente que los críticos lo llamaron insostenible.

En Wall Street, la recuperación de bitcoin ayudó a las acciones de las empresas involucradas en la economía cripto. Robinhood Markets saltó 14 % para tener la mayor ganancia en el S&P 500. La plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase Global subió 13%. Strategy, la empresa que ha hecho un negocio de comprar y mantener bitcoin, se disparó 26,1%.

Las acciones de las empresas estadounidenses más pequeñas también ayudaron a impulsar el mercado, junto con las empresas cuyos beneficios dependen de que los hogares estadounidenses gasten más dinero. Se beneficiaron de datos potencialmente alentadores sobre cómo se sienten los consumidores estadounidenses.

Un informe preliminar de la Universidad de Michigan indica que el sentimiento entre los consumidores está mejorando ligeramente, cuando los economistas esperaban ver una caída. La mejora fue más fuerte entre los hogares que poseen acciones, que se están beneficiando de que el S&P 500 subió hasta imponer un récord a finales del mes pasado.

Sin embargo, el sentimiento "se mantuvo en niveles desalentadores para los consumidores sin tenencias de acciones", según Joanne Hsu, directora de Surveys of Consumers.

Las acciones de aerolíneas fueron fuertes con la esperanza de que más confianza entre los hogares estadounidenses se traduzca en más gasto en viajes. Eso incluyó ganancias del 9,3% para United Airlines, 8% para Delta Air Lines y 7,6 % para American Airlines.

Las acciones más pequeñas en el índice Russell 2000 saltaron un 3,6%. Las ganancias de las empresas más pequeñas pueden depender más de la fortaleza de la economía que las de sus grandes rivales multinacionales.

Al cierre, el S&P 500 saltó 133,90 puntos para quedar en 6.932,30. El Dow se disparó 1.206,95 unidades y quedó en 50.115,67, mientras que el compuesto Nasdaq subió 490,63 tantos para cerrar en 23.031,21.

En el mercado de bonos, los rendimientos se mantuvieron relativamente estables. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,21% a 4,20%.