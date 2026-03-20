BMV pierde un 0.88%

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este jueves un 0.88 % para acumular cuatro bajas en las últimas cinco jornadas y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 65,199.4 unidades, en una jornada con pérdidas en los mercados del mundo.

"En el mercado de capitales se mantuvieron las pérdidas relacionadas con la aversión al riesgo", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, añadió la experta, el IPC "cerró con una pérdida del 0.88 % y acumuló cuatro bajas en ultimas cinco sesiones" y señaló que al interior, destacaron las ganancias de las emisoras de los grupos aeroportuarios del Pacífico (+2.42 %), del Centro (+2.34 %) y del Sureste (+1.96 %).

El peso mexicano se apreció un 0.5 % frente al dólar, al cotizar en 17.74 unidades por billete verde, frente a los 17.83 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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Por otra parte, Wall Street cerró este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.44 %, mientras los inversores tienen la vista puesta en el precio del petróleo, que descendió ligeramente.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 46,021 puntos; el selectivo S&P 500 restó un 0.27 %, hasta los 6,606 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajó un 0.28 %, hasta las 22,090 unidades.

Los inversores tienen el foco puesto en el petróleo intermedio de Texas (WTI), que en el último mes ha pasado de unos 67 dólares a finales de febrero a entre 95 y 100 dólares a mediados de marzo, un 40 % más, ante el temor a que la guerra en Oriente Medio afecte al suministro.

No obstante, el Texas bajó un 0,19 %, hasta los 96,14 dólares el barril, mientras Estados Unidos, Israel e Irán tratan de rebajar el riesgo sobre las instalaciones energéticas con amenazas de atacar en el caso de recibir un golpe del contrario.