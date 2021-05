Bolsa Mexicana cierra con pérdida de 1.3%, arrastrada por degradación aérea

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este martes con su peor caída de las últimas dos semanas, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó la degradación en la calificación de seguridad aérea de México. El Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV finalizó esta tarde en 48 mil 827 puntos y significó una pérdida de 1.3% con relación al lunes, siendo la tercera jornada seguida a la baja y la pérdida más severa desde el pasado 12 de mayo, cuando se redujo 1.8%.

Del total de empresas que cotizan en la bolsa mexicana, Aeroméxico tuvo el peor desempeño, cuyas acciones descendieron 5.9% y fue la baja más profunda desde el pasado 12 de enero, mientras Volaris perdió 1.6% y representó la tercera sesión consecutiva en rojo. También destacaron las caídas de los tres grupos aeroportuarios que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones. Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) retrocedió 4.2%, tratándose de la segunda jornada consecutiva a la baja y la caída más profunda desde el pasado 19 de marzo. Le siguieron Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), con un descenso de 3.7%, y Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), con un retroceso de 3%. Para ambos significó su peor caída desde el pasado 12 de abril.

Esta tarde la FAA informó que el gobierno mexicano incumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés), por lo que degradó la calificación del país de categoría 1 a 2. Con la nueva calificación, las aerolíneas mexicanas podrán seguir prestando el servicio de transporte de pasajeros vía aérea hacia Estados Unidos, pero se prohíbe la autorización de nuevas rutas y nuevos servicios. Asimismo las aerolíneas estadounidenses no podrán comercializar y vender boletos en código compartido con aerolíneas mexicanas.

Expertos consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que, con esta medida, el turismo internacional en México se frenará en plena temporada de verano y, sobre todo, en un momento crucial para la recuperación de la llamada industria sin chimeneas, tras la crisis que generó la pandemia de Covid-19. Históricamente la Unión Americana ha sido el principal mercado emisor de turistas para México. Cifras de la Segob indican que entre enero y marzo arribaron 1.58 millones de estadounidenses a los aeropuertos mexicanos y significó 75% del total de extranjeros que llegaron al país.

La mayoría de estadounidenses visitaron Cancún, donde actualmente se reporta el mayor incremento de casos de Covid-19 en Quintana Roo, el único estado en color naranja en el semáforo epidemiológico. Sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que esta medida "no afectaría a las líneas nacionales porque están más dedicadas al transporte interno y afortunadamente hay una recuperación del número de vuelos, hay un incremento en el número de vuelos, hay más movimiento en todos los aeropuertos nacionales".

"Veo más un propósito de ayudar a las líneas estadounidenses con una medida de este tipo. Al final de cuentas, no van a faltar los aviones porque está creciendo mucho el transporte aéreo, se está recuperando la economía y está levantando la aviación. Vamos a esperarnos nada más, pero no es un asunto que yo considere grave", opinó en su conferencia mañanera.