Bolsa Mexicana de Valores finaliza noviembre con ganancias significativas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó noviembre alrededor de 18.30 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 1.42% o 26 centavos respecto al cierre de octubre, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este viernes en 18.75 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 1.57% o 30 centavos por debajo con que término el mes anterior.

La apreciación del peso se debe en parte a una corrección, pues en octubre el peso se depreció 1.30% frente al dólar, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

En noviembre, el dólar se debilitó 0.34% de acuerdo con el índice ponderado, luego de ganar 2.07% en octubre. Esto propició que la mayoría de los principales cruces del dólar cerraran el mes con una apreciación.

En el mes, las divisas más apreciadas fueron: el rublo ruso con 3.79%, el peso colombiano con 2.63%, el florín húngaro con 2.26%, el peso chileno con 1.57%, el peso mexicano con 1.42% y el ringgit de Malasia con 1.36%.

El mercado de capitales cerró el mes con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, ante la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el próximo 10 de diciembre.

El Dow Jones registró un avance mensual de 0.32% alcanzando un nuevo máximo histórico el 12 de noviembre y el S&P 500 ganó 0.13%. Por su parte, el Nasdaq Composite mostró una pérdida en el mes de 1.51%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró noviembre con una ganancia mensual de 1.32%, alcanzando un nuevo máximo histórico el 11 de noviembre. Al interior, resaltaron las alzas de las emisoras como Grupo Aeroportuario del Pacífico, con un aumento de 15.23%; El Puerto de Liverpool, 11.92%; Qualitas Controladora, 8.61%; Kimberly-Clark de México, 8.40%; Grupo Aeroportuario del Centro Norte, 7.26%.

Por el contrario, las emisoras con mayores pérdidas en el mes fueron: Grupo Bimbo, con una contracción de 9.42%; Grupo Carso, -5.98%; Grupo Financiero Inbursa, -3.90%; Becle -3.25%; Gentera, -2.49%.

En el mercado de las materias primas, el oro cerró el mes de noviembre cotizando en 4 mil 219 dólares por onza, con una ganancia de 5.42%. El oro ha ganado en 10 de los 11 meses que han transcurrido en 2025, acumulando un avance de 60.8% en lo que va del año, que se perfila para ser su mayor ganancia desde 1979.

El petróleo WTI cerró el mes cotizando en 58.55 dólares por barril, con una caída de 3.98%, hilando cuatro meses a la baja, sumando un retroceso de 15.5% en ese periodo. En noviembre el crudo estuvo presionado a la baja, pues se acrecentaron los temores de que el mercado se encuentra en medio de una sobreoferta, principalmente tras el anuncio de la OPEP+, que realizará un incremento de 137 mil barriles diarios a su producción conjunta a partir de diciembre.