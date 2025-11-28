Banqueros reclaman certidumbre en inversión

Ciudad de México.- Ante los recientes pronósticos de un menor crecimiento económico del país en 2025, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, dijo que es necesario mejorar el ambiente para la inversión.

“Para que el país pueda crecer a niveles más altos la clave es dar certidumbre. Y como certidumbre lo que la banca pide es que las reglas del juego estén establecidas, claras, firmes para que podamos nosotros conocer bien el marco donde operamos y con esto poder crecer”, afirmó.

Entrevistado después de la firma de un convenio con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), Romano dijo que la visión de la banca sobre la economía mexicana a mediano y largo plazos es muy positiva.

Aunque los pronósticos de crecimiento se mueven a la baja, como el recorte anunciado esta semana por el Banco de México, que prevé un crecimiento de apenas 0.3% este año, se cuenta con fundamentos para mejorar el dinamismo de la actividad productiva, agregó Romano.

“Consideramos que tenemos las bases para poder crecer de manera más rápida, especialmente una vez que quede ya acordado y revisado el T-MEC y podamos seguir dando certidumbre a la inversión”, dijo.

Romano agregó que la banca mexicana está sólida y cuenta con altos índices de capitalización y liquidez, y fortalecida tras las acusaciones de supuesto lavado de dinero que hizo en junio el Departamento del Tesoro estadounidense en contra de CIBanco, Intercam y Vector.