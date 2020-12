Buen Fin favorece descenso histórico de inflación en noviembre: Inegi

La baja de la inflación en noviembre superó las expectativas de los especialistas, favorecida por la extensión de la campaña comercial del Buen Fin y la baja de las gasolinas y algunas frutas y verduras, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un incremento de 0.08% en noviembre de 2020 respecto al mes inmediato anterior, la tasa más baja que se tenga registro para dicho periodo, quedando por debajo del 0.16% del estimado por el consenso de los analistas.

De esta forma la inflación anual pasó de 4.09% en octubre a 3.33% en noviembre, el segundo descenso más importante de los últimos cinco años, para ubicarse de nuevo dentro del rango objetivo del Banco de México por primera vez desde julio y en un mínimo desde mayo.

El Inegi explica que "el Buen Fin es un evento anual que ofrece descuentos en bienes y servicios a consumidores en todo el país, el cual tuvo un impacto en el resultado del índice de precios al consumidor para esta versión 2020".

"La duración de este evento pasó de 4 días en 2019 a 12 días en noviembre del presente año. Este evento impactó a la inflación por la duración, una parte en la primera quincena y otra en la segunda; por esta razón los descuentos y ofertas impulsaron las variaciones de precios quincenal, mensual y anual a la baja", agregó el Instituto en su comunicado.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son muy volátiles, retrocedió 0.08% mensual, alcanzando así un aumento anual de 3.66%; por su parte, el índice de precios no subyacente creció 0.56% mensual y 2.33% anual.

Dentro del índice de precios subyacente, los precios mensuales de las mercancías disminuyeron 0.31%, al mismo tiempo que los de los servicios subieron 0.16%.

Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.40% mensual, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 1.32% como consecuencia, en mayor medida, de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en 11 ciudades del país donde el índice nacional de precios al consumidor tiene cobertura.

