Bulgaria entrará a zona euro el primero de enero

Bruselas, Bélgica.- Bulgaria, el socio de la Unión Europea (UE) con el PIB per cápita más bajo, adoptará el euro a partir de este 1 de enero como la moneda de circulación nacional, con lo que el prestigioso club de la zona euro, uno de los mayores logros del proceso de construcción de la UE, crece a 21 países.

Miembro de la Europa rica desde el 1 de enero de 2007, Bulgaria se adhiere al euro tras cumplir los cuatro criterios formales de convergencia y demostrar que puede sostenerlos a medio plazo.

De acuerdo con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), hay estabilidad de precios -la media de 12 meses de la inflación fue de 2.7%, justo por debajo del valor de referencia de 2.8%-; estabilidad presupuestaria -el saldo de la administración pública se situó exactamente en el valor de referencia para el déficit de 3%-; sostenibilidad en el tipo de cambio y los tipos de interés están por debajo del tope establecido en 5.1%.

El euro desembarca en la nación del mar Negro en un momento de turbulencia política. Tras semanas de protestas urbanas por escándalos de corrupción y de gasto excesivo, el gobierno del primer ministro Rosen Zhelyazkov se vio obligado a dimitir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahora tendrá que celebrar elecciones nacionales, la octava convocatoria en cuatro años.