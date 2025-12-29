Entérate | Precio del dólar este lunes

logo pulso
Precio del dólar este lunes

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 09:31 a.m.
A
Precio del dólar este lunes

En la última semana de diciembre el peso inicia este lunes mostrando una depreciación del 0.07% frente al dólar cotizando un total de $17,92 de acuerdo con la plataforma Bloomberg.
"Hoy, el peso es presionado ligeramente por la corrección del billete estadounidense, mientras los inversores esperan conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de la Fed y de Banxico", escribieron analistas de Monex de acuerdo con Bloomberg.
El aumento del dólar se debe a varios eventos, entre ellos la reunión de Donald Trump y Volodímir Zelensky, así como la publicación de los datos de ventas de viviendas pendientes de noviembre y el índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas para diciembre.
Costo del dólar en portales bancarios
Precio de venta publicado en portales bancarios:
-BBVA México: MXN$18,37 por dólar
-Banorte: MXN$18,25 por dólar
-Banamex: MXN$18,33 por dólar
-Banco Azteca: MXN$18,50 por dólar
Sin embargo, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que tipo de cambio del dólar se cotiza en MXN$17,9042.

