Buró de Crédito reporta venta ilegal de datos de clientes en redes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- El Buró de Crédito encontró, en algunas redes sociales, indicios que sugerían la oferta ilegal de información de personas físicas que incluye algunos datos que coinciden con sus bases de datos correspondientes a 2016 y que habrían sido obtenidos de manera indebida.

"Dicha información contiene datos de las personas y de su historial crediticio de hace casi siete años atrás y gran parte de ella ya había sido eliminada de la base de datos actual de Buró de Crédito conforme a lo ordenado por la ley que nos regula. Por estos motivos, los consumidores no necesitan hacer trámite alguno ante Buró de Crédito o con las entidades financieras y empresas que les hayan otorgado algún préstamo o crédito que adeuden actualmente", dijo el Buró de Crédito.

Según la firma, se procedió de forma inmediata a activar los protocolos de seguridad correspondientes, incluyendo un reforzamiento de todos los mecanismos de monitoreo, prevención y de resguardo de la base de datos. Adicionalmente, Buró de Crédito procedió a abrir una investigación con asesoría de expertos independientes en la materia, la cual arrojó como resultados que no hay evidencia de que la infraestructura de seguridad informática históricamente, y en particular, de 2016 a la fecha haya sido vulnerada.

"La información, en todo momento, se ha mantenido totalmente resguardada y no presenta afectación alguna. No existe información expuesta de claves de acceso y/o contraseñas de productos y servicios de Buró de Crédito. La base de datos actual presenta información confiable; todos los datos se encuentran inalterados y están protegidos con tecnología de punta que cumple con los más altos estándares de ciberseguridad", dijo.

La firma añadió que todos los servicios de Buró de Crédito operan sin contratiempos y de forma habitual además de que permanece en constante comunicación con las autoridades correspondientes y ha presentado las denuncias pertinentes.