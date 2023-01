Cadenas de proveeduría resienten secuelas de la pandemia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que ya pasaron casi tres años desde que inició la pandemia de Covid-19, siguen las afectaciones a las cadenas de proveeduría, las cuales registran impactos ante la falta de insumos, altos costos del movimiento de mercancías, entre otras cosas.

Todavía las cadenas globales de valor enfrentan cuellos de botella por diversas causas entre ellas restricciones al comercio y altos precios en el movimiento de contenedores por vía marítima, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Segújn la OMC, continúan las interrupciones en las cadenas de proveeduría en el mundo, además de que siguen los retrasos en el movimiento de contenedores.

Desde 2020, que inició la pandemia, las cadenas globales de valor tienen afectaciones, dijo el oficial de asuntos económicos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sebastián Vergara.

"Si bien en el último año los problemas en las cadenas globales han tendido a reducirse continúan un poco volátiles y poco estables", explicó.

Por eso, la manufactura ahora busca proveedores más cercanos a los centros de producción y es como se abre la posibilidad para México de atraer inversiones de empresas que quieran relocalizarse en América del Norte, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Hernández.

---Empresas prefieren proveedores confiables que baratos

Expuso que ahora las empresas que buscan proveedores ya no contratan al que les da mejores precios, sino que quieren firmas que sean confiables.

"Después de la pandemia, muchas empresas están decidiendo algo diferente, ya no están decidiendo por costos, sino por cumplimiento, quiere decir que estemos en temas fiscales bien, en temas legales bien, creo que eso están buscando en la proveeduría nacional, de los proveedores pequeños", agregó.

Lo que se observa ahora es que "aunque no tengas un precio realmente atractivo, que estés muy cercano a tu cliente, puedas manejar inventarios menores y que también estés en cumplimiento", explicó Hernández.

En esa búsqueda de proveedores confiables, sobre todo en México y otros países de Latinoamérica, las grandes empresas buscan certificar a todas aquellas firmas que les proveen algún bien o servicios para estar seguros de que podrán cumplir, dijo el gerente regional de producto de la firma francesa de seguro de crédito, Coface, Christian Valencia Reinoso.

Dijo que sobre todo en América Latina hay una gran cantidad de informalidad y ello puede crear vulnerabilidades en los procesos si no se encuentra a la empresa que sea confiable, que tenga capacidad financiera y operativa, cuente con esquemas de calidad, procesos certificados, así como certificaciones, entre otros puntos.

Por ello, explicó que observa cada vez más en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, que los clientes de Coface les contratan el servicio por el cual se evalúa y califica la confiabilidad de proveedores, a fin de aminorar riesgos de incumplimientos.

Expuso que con ello las industrias, pero también comercios y servicios aseguran que tendrán proveedores confiables y cumplidos para evitar interrupciones en las cadenas globales de valor, sobre todo en momentos de incertidumbre y volatilidad mundial.