Por El Universal

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
Cae el dólar al nivel más bajo desde 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar cedió terreno por tercera jornada consecutiva y despidió la semana en 17.38 pesos en operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

La última vez que el dólar cerró en un nivel tan bajo fue el 31 de mayo de 2024, antes de las elecciones que dieron la victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su partido Morena. El dólar perdió 1.4% frente al peso durante la semana y arrastra una depreciación de 3.6% en lo que va de 2026.

Al compararla con las otras seis principales divisas: el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo, la moneda de Estados Unidos se debilitó en la semana 1.9% y fue la peor desde mayo del año pasado, señala el índice DXY de Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.79 pesos en ventanillas de Banamex y significó una baja semanal de 28 centavos.

Estrategas de Banorte dijeron que la debilidad del dólar se debe a las fuertes tensiones geopolíticas y preocupaciones fiscales en Asia que se moderaron hacia el cierre de la semana.

