Caen bolsas y se encarece el crudo

Londres, Ing.- El petróleo se disparó y las acciones cayeron el jueves después de que Donald Trump amenazara con nuevos ataques contundentes contra Irán y no ofreciera ninguna solución para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Los inversores no quedaron impresionados con el discurso del presidente estadounidense a la nación, en el que volvió a instar a los países que dependen de esta vía marítima para el suministro de energía a que la reabran por sí mismos.

El discurso pronunciado el miércoles por la noche en Estados Unidos atenuó las esperanzas de desescalada que habían impulsado los mercados. El crudo Brent del Mar del Norte, de referencia internacional, que había caído por debajo de los 100 dólares el barril antes del discurso de Trump, repuntó cerca de un ocho por ciento, superando los 109 dólares por barril.

Por su parte, la bolsa de Frankfurt perdió más de un dos por ciento, la de Milán 1,5 por ciento y la de París un uno por ciento en las operaciones de mediodía del jueves. Londres bajó apenas un 0,2%, impulsado por las ganancias de alrededor del 3% en las acciones de las gigantes energéticas BP y Shell.

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Wall Street moderó sus pérdidas y cerró mixto este jueves mientras que su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 0,13 % tras el petróleo intermedio de Texas dispararse hasta los 111 dólares por barril.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 61 puntos, hasta los 46.504; el selectivo S&P 500 ganó un 0,11 %, hasta los 6.582 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó un 0,18 %, hasta las 21.879 unidades.

El director gerente del Banco Mundial, Paschal Donohoe, expresó su preocupación por el impacto económico global de la crisis. "Nos preocupa enormemente el efecto que esto tendrá en la inflación, el empleo y la seguridad alimentaria", declaró.