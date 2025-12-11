Caen exportaciones de acero
De enero a agosto, el metal y los productos terminados enviados a EU alcanzaron los 5,924 mdd
Ciudad de México.- La industria siderúrgica mexicana lleva tres años seguidos perdiendo mercado en Estados Unidos, cuya caída se profundizará por los aranceles, advierten exnegociadores de tratados comerciales y empresarios consultados por El Universal.
Entre enero y agosto, el acero y productos terminados del metal que cruzaron a la Unión Americana estuvieron valorados en 5 mil 924 millones de dólares y fue la menor cifra desde 2020, cuando irrumpió la pandemia de Covid-19.
Las exportaciones siderúrgicas se redujeron 16.6% frente al mismo periodo de 2024 y fue su tercer año consecutivo con bajas de doble dígito, señala la información más reciente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica.
Con el argumento de reducir la dependencia de importaciones en insumos críticos y reforzar la seguridad nacional, el gobierno de Donald Trump estableció aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio el pasado 12 de marzo, cuya tasa se duplicó a 50% el 4 de junio y se sumaron 407 productos que se fabrican con estos metales el pasado 18 de agosto.
Estos artículos abarcan desde componentes industriales y automotrices, hasta equipos de climatización, recipientes, transformadores, juguetes, así como artículos para el hogar.
La aplicación del arancel no permite exenciones, cuyo cálculo se basa en la proporción de acero o aluminio presente en el producto, según las reglas estadounidenses.
"Con los aranceles, teóricamente se puede hacer más grande la caída de las exportaciones de acero", dijo a este diario el exsubsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.
El socio senior de Ansley Consultores Internacionales, Roberto Zapata, coincidió en que se va a profundizar la baja de las exportaciones de acero y sus derivados.
