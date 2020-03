"Caída en precio del petróleo beneficia a la gente"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la caída en el precio del petróleo beneficia a la gente porque baja el precio de las gasolinas, por lo que pidió a los concesionarios actuar con responsabilidad.

"La economía popular, ante esta circunstancia del coronavirus, ha generado inestabilidad económica, financiera. La caída del precio del petróleo la podemos enfrentar porque al bajar el costo del petróleo, baja la tarifa de la gasolina", aseguró.

"Ahora como compramos la gasolina, se está adquiriendo a precio más bajo y se tomó la decisión, no sólo por el IEPS, que ya no puede aumentar, sino por decisión nuestra, Pemex no va a aumentar el precio de la gasolina, se comporta al precio internacional y no se establece ningún impuesto especial para mantener el precio que había anteriormente", indicó.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador pidió a los concesionarios, a los dueños de las gasolinerías, que actúen con responsabilidad y que no se queden con el excedente que están logrando.

"Que baje el precio de la gasolina, porque tiene que venderse más barata. Eso se tiene que notar más en estos días y va a depender de cómo se comporte el precio en el mercado internacional, pero no vamos nosotros a meternos a que aumente o que se mantenga como estaba, no, baja, baja", insistió.

El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, acusó que hay algunos gasolineros que "se están pasando de rosca" y están aprovechando la baja del precio de la gasolina para ofrecer los combustibles al mismo precio.

"Si ustedes revisan el precio de Petróleos Mexicanos, en todos los puntos de distribución de abasto para las distintas zonas del país ha bajado y ha disminuido porque bajó el precio del petróleo a nivel internacional en promedio de 30%", subrayó Sheffield Padilla .

El funcionario señaló que a más barato el petróleo, más barata la gasolina, por lo que los concesionarios deben dar los hidrocarburos más baratos, todos, y esa baja algunos no la han reflejado.

Sheffield Padilla afirmó que Arco, Chevron, y RedCo tienen los precios más altos en promedio, mientras que los más bajos los ofrecen Total, Gulf, Orsan y Lagas.

Celebra baja en tasas de interés. El presidente López Obrador celebró la decisión del gobierno de Estados Unidos de bajar las tasas de interés por la pandemia del coronavirus, porque —dijo— esa decisión también beneficia a México.

"Todo esto para estabilizar el mercado. Esto nos ayuda mucho, ellos pueden hacer esta intervención, tienen recursos suficientes, ayuda a estabilizar el mercado en lo internacional y nos ayuda a nosotros en lo particular", indicó el Mandatario federal.

López Obrador dijo que esa decisión ayuda a nuestro país con la mano de obra y con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). "Me pareció bien la decisión de ayer [lunes]... todo esto va a ayudar a que no nos afecte mucho, sino que podamos incluso sacar adelante al país en lo económico en esta circunstancia", insistió.

El Jefe del Ejecutivo federal expuso que este viernes o el próximo lunes dará a conocer su plan nacional de infraestructura para el sector energético, además de que este martes el ingeniero Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, hará un anuncio sobre inversiones en el país.

También dio a conocer el compromiso del empresario Alberto Bailléres de invertir en los sectores minero y petrolero del país.

No habrá estímulos fiscales. El Presidente informó que por el momento su gobierno no tiene contemplado otorgar estímulos fiscales para hacer frente a la crisis económica provocada por el Covid-19, conocido como coronavirus.

"No están contemplados. Yo creo que un buen estímulo es la disminución en el precio de los combustibles, un buen estímulo es el que no se aumenten impuestos y que vamos a dar a conocer el plan de desarrollo energético", precisó.

López Obrador explicó que una de las ventajas con las que se cuenta es que ya se aprobó el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que el acuerdo comercial podría entrar en vigor lo más pronto posible.

"Esto iba a llevar a situaciones, vamos a decir, normales, iba a llevar más tiempo, ahora ya se está hablando de junio para que inicie el nuevo tratado. Estoy instruyendo al secretario de Relaciones Exteriores y a la secretaria de Economía para que podamos llegar a un acuerdo y lo más pronto posible que inicie el funcionamiento del nuevo tratado en el país", puntualizó.